Выставка "Репетиция весны" пройдет со 2 по 17 марта в Ботаническом саду

В ближайшее время в Ботаническом саду расцветут около 10 тысяч тюльпанов. По этому случаю там со 2 по 17 марта пройдет ежегодная выставка "Репетиция весны".

В оранжерее можно будет полюбоваться тюльпанами, нарциссами, крокусами, лилиями. Кроме того, посетители выставки смогут увидеть живописное панно художника Ильи Романова, а также сделать снимки в фотозоне посреди сотни тюльпанов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.