Фестиваль в честь китайского Нового года завершится 18 февраля

Москвичей и гостей столицы приглашают на заключительные дни фестиваля "Китайский Новый год". Гостей ждут красочные шоу, где артисты предстанут в образе львов и драконов, также посетители смогут попробовать национальные китайские блюда, поучаствовать в традиционной чайной церемонии и выбрать амулет от злых духов.

Городской фестиваль завершится 18 февраля. Подробнее о том, какие мастер-классы и представления можно посетить в течение двух дней, – в эфире телеканала Москва 24.