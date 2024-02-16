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16 февраля, 23:45

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Фестиваль в честь китайского Нового года завершится 18 февраля

Фестиваль в честь китайского Нового года завершится 18 февраля

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Москвичей и гостей столицы приглашают на заключительные дни фестиваля "Китайский Новый год". Гостей ждут красочные шоу, где артисты предстанут в образе львов и драконов, также посетители смогут попробовать национальные китайские блюда, поучаствовать в традиционной чайной церемонии и выбрать амулет от злых духов.

Городской фестиваль завершится 18 февраля. Подробнее о том, какие мастер-классы и представления можно посетить в течение двух дней, – в эфире телеканала Москва 24.

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