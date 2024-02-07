"Интервью": Алексей Маслов – о развитии отношений России и Китая

Торжества в связи с китайским Новый годом впервые пройдут в Москве. Почему знакомство с этими традициями действительно будет интересно многим в России? В чем важность этого события? Что следует учитывать при выстраивании отношений России с Китаем? И какие совместные проекты одинаково выгодны обеим сторонам?

На эти и многие другие вопросы в программе "Интервью" ответит Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова, доктор исторических наук и профессор.