Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 февраля, 10:45

Политика

"Интервью": Алексей Маслов – о развитии отношений России и Китая

"Интервью": Алексей Маслов – о развитии отношений России и Китая

Публикация журналиста Карлсона об интервью с Путиным собрала 54 млн просмотров

Журналист Такер Карлсон сообщил, что возьмет интервью у Владимира Путина

Журналист Карлсон сообщил, что возьмет интервью у Путина

Журналист Карлсон заявил, что скоро возьмет интервью у Владимира Путина

Новости мира: сотрудник Госдепа ответил грубостью на вопрос о теракте с Ил-76

Казахстанское правительство вместе с премьер-министром отправлено в отставку

Голландские и бельгийские фермеры перекрыли дорогу на границе государств

Американский журналист Такер Карлсон признался в любви к Москве – СМИ

Монсон объяснил визит популярного политического обозревателя Такера Карлсона в Москву

Торжества в связи с китайским Новый годом впервые пройдут в Москве. Почему знакомство с этими традициями действительно будет интересно многим в России? В чем важность этого события? Что следует учитывать при выстраивании отношений России с Китаем? И какие совместные проекты одинаково выгодны обеим сторонам?

На эти и многие другие вопросы в программе "Интервью" ответит Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова, доктор исторических наук и профессор.

Читайте также
политикавидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика