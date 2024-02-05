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05 февраля, 23:15

Политика

Монсон объяснил визит популярного политического обозревателя Такера Карлсона в Москву

Монсон объяснил визит популярного политического обозревателя Такера Карлсона в Москву

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Спортсмен Джефф Монсон объяснил визит популярного политического обозревателя Такера Карлсона в Москву. Он объяснил, почему приезд журналиста так взволновал Запад.

По его словам, Такер Карлсон – республиканец правого толка, он поддерживает Россию не потому, что ему нравится страна, а потому что он знает правду. Он отметил, что именно из-за того, что он знает правду об Украине, о том, как Владимир Путин пытался остановить конфликт, о Минских соглашениях, которые игнорировал Запад, его уволили с Fox News.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

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