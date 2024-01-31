Предварительная экспертиза показала, что Ил-76 сбили ракетой западного производства – СМИ

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Результаты предварительной экспертизы указывают на то, что удар по самолету Ил-76 в Белгородской области был нанесен ракетой западного производства. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные экстренных служб.

"Предварительная экспертиза обнаруженных в самолете поражающих элементов показывает принадлежность ракеты к ЗРК западного производства", – рассказали специалисты.

Самолет Ил-76, на борту которого находились 65 украинских военнопленных, сбили 24 января. В Минобороны РФ заявили, что воздушное судно упало в результате атаки со стороны ВСУ.

Позднее Следственный комитет РФ выяснил, что украинские силы поразили самолет Ил-76 из зенитно-ракетного вооружения, расположенного в селе Липцы Харьковской области. На этом фоне СК возбудил уголовное дело о теракте.

СМИ со ссылкой на экстренные службы писали, что расшифровка данных с бортовых самописцев Ил-76 подтвердила внешнее воздействие на самолет.



Новости регионов: получены первые данные расшифровки самописцев сбитого самолета Ил-76