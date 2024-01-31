В Киеве просчитались, отдав приказ сбить российский Ил-76 – глава Херсонской области

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Украинские власти просчитались, приказав сбить российский Ил-76 в Белгородской области со своими же солдатами на борту. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, Киев хотел обвинить в случившемся российскую сторону, однако в конечном итоге на Украине заврались до такой степени, что теперь сами не понимают, как из такой ситуации выпутаться.

"Они хотели обвинить Россию, что сами сбили свой самолет. То же, что они сейчас там бомбят свои населенные пункты, а говорят, что Россия. Одна версия была. Потом начали говорить, что там были ракеты. Потом начали говорить, что это не мы вообще, ну и так далее", – приводит РИА Новости слова Сальдо.

Глава Херсонской области считает, что Киев таким образом преследует цель запугать украинцев, которые не хотят воевать.

"Надо запугать. Значит, запугивать будут таким вот методом, непродуманным методом, который они совершили. Конечно, они просчитались", – добавил он.

По информации Сальдо, на сегодняшний день власти Украины скрыли от населения почти всю информацию о крушении Ил-76. Местные СМИ дают только выгодную властям информацию.

"Точно так же этой информации практически нет в европейских и заокеанских информагентствах. То есть об этом сразу же постарались забыть", – заключил губернатор.

Самолет Ил-76, на борту которого находились 65 украинских военнопленных, упал в Белгородской области 24 января. В министерстве обороны России заявили, что это произошло из-за атаки со стороны ВСУ. На месте падения были найдены элементы, предположительно, зенитной управляемой ракеты.

В пятницу, 26 января, Следственный комитет РФ выяснил, что украинские силы поразили самолет Ил-76 из зенитно-ракетного вооружения, расположенного в селе Липцы Харьковской области. На этом фоне СК возбудил уголовное дело о теракте.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что российская сторона намерена выяснить, оружием какой страны украинская армия нанесла удар по воздушному судну.

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