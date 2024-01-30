Попадание элементов ракеты ВСУ в Ил-76 привело к полной потере управления – СМИ

Фото: телеграм-канал "Следком"

Контроль над Ил-76 был полностью потерян в результате попадания элементов украинской ракеты в самолет. Об этом сообщили в экстренных службах.

"Поражающие элементы ракеты повредили двигатели самолета, его конструкцию. Это внешнее воздействие стало причиной полной потери управления Ил-76", – передает РИА Новости сообщение служб.

Самолет Ил-76, на борту которого находились 65 украинских военнопленных, упал в Белгородской области 24 января. В министерстве обороны России заявили, что это произошло из-за атаки со стороны ВСУ. На месте падения были найдены элементы, предположительно, зенитной управляемой ракеты.

В пятницу, 26 января, Следственный комитет РФ выяснил, что украинские силы поразили самолет Ил-76 из зенитно-ракетного вооружения, расположенного в селе Липцы Харьковской области. На этом фоне СК возбудил уголовное дело о теракте.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что российская сторона намерена выяснить, оружием какой страны украинская армия нанесла удар по воздушному судну.



Получены предварительные данные расшифровки самописцев сбитого Ил-76 – СМИ