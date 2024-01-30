Россия выясняет, оружием какой страны ВСУ сбили Ил-76 в Белгородской области – Лавров

Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ

В настоящее время российская сторона выясняет, оружием какой страны украинская армия нанесла удар по самолету Ил-76 в Белгородской области, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

"24 января из западного оружия, мы сейчас выясняем – президент Путин (Владимир Путин. – Прим. ред.) об этом говорил – чьего производство было это оружие, сбит Ил-76, который перевозил украинских военнопленных для обмена", – приводит ТАСС его слова.

Министр обратил внимание, что РФ организовала собственное расследование по данному инциденту. При этом правда не будет скрываться от желающих ее узнать, подчеркнул он.

Лавров напомнил, что украинский лидер Владимир Зеленский призвал провести международное расследование катастрофы. Однако, как заметил министр, каких-либо продвижений в этом вопросе нет.

Ил-76 с 65 украинскими военнопленными на борту упал в Белгородской области 24 января. По версии Минобороны РФ, это произошло из-за атаки со стороны украинской армии. На месте падения нашли элементы, предположительно, зенитной управляемой ракеты.

В пятницу, 26 января, Следственный комитет РФ выяснил, что ВСУ поразили самолет Ил-76 из зенитно-ракетного вооружения, расположенного в селе Липцы Харьковской области. На этом фоне СК возбудил уголовное дело по статье о теракте.



Путин поручил СК РФ обнародовать детали катастрофы с Ил-76