Данные с черных ящиков Ил-76 подтвердили внешнее воздействие на самолет – СМИ

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Расшифровка данных с бортовых самописцев Ил-76, который был сбит в Белгородской области, показала, что на самолет воздействовали извне. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

"Данные черных ящиков исключают все возможные версии крушения Ил-76 и подтверждают, что самолет подвергся внешнему воздействию, то есть был сбит в воздухе. Все очевидно", – подчеркнул источник.

Представитель силовых структур уточнил, что работа с самописцами скоро полностью завершится. При этом он отметил, что никакой спешки здесь нет.

Самолет Ил-76, на борту которого находились 65 украинских военнопленных, упал в Белгородской области 24 января. В министерстве обороны России заявили, что это произошло из-за атаки со стороны ВСУ. На месте падения были найдены элементы, предположительно, зенитной управляемой ракеты.

В пятницу, 26 января, Следственный комитет РФ выяснил, что украинские силы поразили самолет Ил-76 из зенитно-ракетного вооружения, расположенного в селе Липцы Харьковской области. На этом фоне СК возбудил уголовное дело о теракте.



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