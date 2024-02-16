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16 февраля, 12:15

Транспорт

Эвакуаторы помогли 30 водителям на столичных дорогах с 14 по 16 февраля

Эвакуаторы помогли 30 водителям на столичных дорогах с 14 по 16 февраля

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Тридцати водителям понадобилась помощь на столичных дорогах с 14 по 16 февраля. Большегрузные эвакуаторы "Московского паркинга" оперативно реагировали на все заявки и приезжали на место ДТП или туда, где машины застревали в снегу.

Атмосферный фронт принес в Москву сильный снегопад 15 февраля, который продлился почти сутки. С его последствиями городские службы борются в круглосуточном режиме.

Как сообщают синоптики, Москва повторила рекорд 1966 года по высоте сугробов. Они превысили 60 сантиметров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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