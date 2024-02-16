16 февраля, 12:15Транспорт
Эвакуаторы помогли 30 водителям на столичных дорогах с 14 по 16 февраля
Тридцати водителям понадобилась помощь на столичных дорогах с 14 по 16 февраля. Большегрузные эвакуаторы "Московского паркинга" оперативно реагировали на все заявки и приезжали на место ДТП или туда, где машины застревали в снегу.
Атмосферный фронт принес в Москву сильный снегопад 15 февраля, который продлился почти сутки. С его последствиями городские службы борются в круглосуточном режиме.
Как сообщают синоптики, Москва повторила рекорд 1966 года по высоте сугробов. Они превысили 60 сантиметров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.