Эвакуаторы помогли 30 водителям на столичных дорогах с 14 по 16 февраля

Тридцати водителям понадобилась помощь на столичных дорогах с 14 по 16 февраля. Большегрузные эвакуаторы "Московского паркинга" оперативно реагировали на все заявки и приезжали на место ДТП или туда, где машины застревали в снегу.

Атмосферный фронт принес в Москву сильный снегопад 15 февраля, который продлился почти сутки. С его последствиями городские службы борются в круглосуточном режиме.

Как сообщают синоптики, Москва повторила рекорд 1966 года по высоте сугробов. Они превысили 60 сантиметров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.