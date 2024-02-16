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16 февраля, 07:15

Транспорт

Путин провел совещание по строительству высокоскоростной магистрали Москва – Петербург

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Москву и Санкт-Петербург свяжет высокоскоростная железнодорожная магистраль. Ее строительство Владимир Путин обсудил со специалистами во время визита в Свердловскую область. По мнению российского президента, проект должен послужить началом масштабного строительства подобных трасс.

Прокладку трассы между Москвой и Петербургом планируется завершить к 2028 году. Ее протяженность составит около 680 километров. По словам Сергея Собянина, экономический эффект после открытия магистрали почувствуют не только столица и Петербург, но и соседние регионы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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