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Церемония прощания с Анастасией Заворотнюк проходит в Москве. Огромная очередь из желающих проститься с актрисой выстроилась на территории Покровского монастыря, где состоится отпевание.

Многие принесли с собой цветы, также к храму несут венки. Артистку похоронят на Троекуровском кладбище 1 июня.

О смерти Анастасии Заворотнюк стало известно утром 30 мая. Последние несколько лет актриса боролась с онкологическим заболеванием.

Заворотнюк умерла в возрасте 53 лет. У актрисы остались дочь Анна и сын Майкл от брака с бизнесменом Дмитрием Стрюковым и дочь Мила от брака с фигуристом Петром Чернышевым.

На протяжении долгого времени она боролась с раком головного мозга. Впервые о ее болезни стало известно в октябре 2019 года. Эту информацию подтвердили ее родственники, но они не хотели разглашать детали онкозаболевания. Лишь спустя время директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров признался, что Заворотнюк борется с глиобластомой.

