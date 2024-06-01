Путин отметил эффективность работы фонда "Круг добра"

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Владимир Путин отметил эффективность работы Фонда помощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями "Круг добра". Об этом он заявил на встрече председателем фонда протоиереем Александром Ткаченко.

Президент поблагодарил команду этой организации за профессионализм. По его словам, работа фонда налажена должным образом.

"У вас хорошая такая команда очень профессиональных людей. И людей, которые с такой душевной теплотой относятся к детям, нуждающимся в особой поддержке со стороны взрослых", – сказал глава государства.

Он также пообещал дальнейшую поддержку работе фонда и пожелал Ткаченко успехов "в этом благородном и очень добром деле".

Протоиерей Ткаченко подарил президенту альбом с историями детей, которым помог фонд "Круг добра". По его словам, сегодня на попечении фонда уже 25 тысяч таких ребят.

"Круг добра" – фонд поддержки детей с тяжелыми и хроническими, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, созданный по указу президента РФ в январе 2021 года. Его учредителем выступил Минздрав РФ.

Ранее возраст пациентов фонда "Круг добра" был увеличен с 18 до 19 лет. Соответствующее распоряжение подписал Владимир Путин. Глава государства также заявил о необходимости расширения полномочий фонда для повышения его эффективности.

В конце прошлого года правительство России направило более 33 миллиардов рублей на расширение работы фонда.