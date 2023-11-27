Кабмин РФ направит более 33 млрд рублей на расширение работы фонда "Круг добра"

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Правительство России направит более 33 миллиардов рублей на расширение работы фонда помощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями "Круг добра". Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

По его информации, средства будут направлены, чтобы расширить список тяжелых патологий по самым разным профилям, а также приобрести необходимые лекарства. Помимо этого, добавят новые уникальные методы терапии.

"Рассчитываем, что благодаря принятым мерам больше наших ребят смогут получить своевременное лечение и возможность восстановиться после болезни", – цитирует его ТАСС.

Кроме того, правительство выделит регионам в этом году 1 миллиард рублей на детей с сахарным диабетом, еще 4,1 миллиарда рублей – в 2024 году. Мишустин подчеркнул, что средства направят на приобретение достаточного количества систем непрерывного мониторинга глюкозы, чтобы ими были обеспечены дети с диабетом первого типа, правила распределения субсидий утверждены.

Уточняется, что забота о здоровье и благополучии граждан – один из приоритетов работы кабмина, особенно когда речь идет о юных гражданах, важно обеспечить их всем, что требуется для лечения. Будут продолжены и дальше приняты все необходимые для этого меры.

До этого Владимир Путин поручил кабмину обеспечить в стране производство систем мониторинга уровня глюкозы в крови для больных сахарным диабетом.

Также правительство России выделило 89,5 миллиарда рублей для выплат единого пособия на детей. Средства пойдут на выплаты пособий в связи с рождением и воспитанием ребенка. Необходимость дополнительного финансирования объяснили ростом числа получателей поддержки.

Кабмин внесет в ГД проект о сохранении пособий при досрочном выходе из декрета