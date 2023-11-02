Путин поручил обеспечить производство систем мониторинга глюкозы для диабетиков

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Владимир Путин поручил правительству России обеспечить в стране производство систем мониторинга уровня глюкозы в крови для больных сахарным диабетом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Обеспечить доступность для детей, больных сахарным диабетом, медицинских изделий и расходных материалов к ним для проведения непрерывного мониторинга глюкозы в крови", – говорится в сообщении.

Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, а также высшие должностные лица субъектов страны. Доклад по итогам проделанной работы президент ожидает до 1 декабря 2023 года.

До этого стало известно, что сигнализировать о развитии диабета могут частые позывы к мочеиспусканию перед сном и во время него. Помимо этого, сильная жажда также может свидетельствовать о наличии заболевания. В случае проявления подобных симптомов россиянам рекомендовали обращаться к специалистам.

