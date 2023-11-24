Кабмин РФ выделил почти 90 млрд рублей для выплат единого пособия на детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Правительство России выделило 89,5 миллиарда рублей для выплат единого пособия на детей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.

Средства пойдут на выплаты пособий в связи с рождением и воспитанием ребенка. Необходимость дополнительного финансирования объяснили ростом числа получателей поддержки.

"Выделенные средства позволят обеспечить пособием более 10 миллионов детей", – заявил Мишустин.

До этого российские власти дополнительно выделили 5,5 миллиарда рублей на повышение оплаты труда в регионах. Часть выделенных средств направили на формирование ежемесячных пособий в связи с рождением и воспитанием ребенка.



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