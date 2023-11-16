Правительство РФ дополнительно выделит 5,5 млрд рублей на повышение зарплат в регионах

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Правительство России дополнительно распределит между регионами 5,5 миллиарда рублей на повышение зарплат сотрудников бюджетных организаций и соцвыплаты. Об этом сообщил Михаил Мишустин.

"Сегодня мы дополнительно распределим еще более 5,5 миллиарда, и финансирование это поможет в полной мере выполнить обязательства перед бюджетниками с учетом именно майских указов президента", – цитирует его РИА Новости.

Часть выделенных средств направят на формирование ежемесячных пособий в связи с рождением и воспитанием ребенка.

Решение, по словам премьера, позволит дополнительно поддержать россиян.

До этого правительство выделило 95 миллиардов рублей на поддержку программы льготного ипотечного кредитования. Как отметил Мишустин, в стране реализуется широкий комплекс мер по обеспечению граждан жильем. При покупке жилья граждане могут в том числе воспользоваться льготным кредитованием.



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