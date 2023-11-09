Правительство РФ выделит 95 млрд рублей на программу льготных ипотек

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Кабмин России принял решение о выделении дополнительных средств на поддержку программы льготных ипотек. Об этом рассказал Михаил Мишустин.

Он напомнил, что в настоящее время реализуется широкий комплекс мер по обеспечению граждан жильем, в том числе поддерживаются программы льготного кредитования.

"Сегодня на их исполнение направим дополнительно 95 млрд рублей", – цитирует ТАСС премьер-министра.

Ранее депутаты Госдумы от партии "Справедливая Россия – За правду" предложили снизить ставку по льготной ипотеке на новостройки в России с 6,5 до 3%. Парламентарии считают, что это позволит сделать жилье более доступным для россиян. Они отметили, что в некоторых регионах РФ первичное жилье подорожало на 20%.

До этого сообщалось, что в РФ могут ужесточить условия для предоставления россиянам льготной ипотеки. Так, предлагалось поднять с 1 января 2024 года первоначальный взнос с нынешних 20 до 25%.



Правительство РФ направит 95 млрд рублей на поддержку льготной ипотеки