В Госдуме предложили снизить ставку по льготной ипотеке с 6,5 до 3%

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Ставку по льготной ипотеке на новостройки в России предложили снизить с 6,5 до 3%. С соответствующей инициативой выступили депутаты Госдумы от партии "Справедливая Россия – За правду", сообщает газета "Известия".

"Постановлением правительства от 23 апреля 2020 года были утверждены правила действия государственной программы льготной ипотеки со ставкой 6,5% годовых. Однако сейчас программа требует корректировки, поскольку в ряде регионов значительно выросли цены на недвижимость", – следует из пояснительной записки к документу.

Парламентарии отметили, что в некоторых регионах РФ первичное жилье подорожало на 20%. Снижение льготной ипотечной ставки, уверены они, позволит сделать жилье более доступным для россиян.

Лидер фракции Сергей Миронов обратил внимание, что льготные условия распространяются только на квартиры в новостройках, что лишает граждан возможности сэкономить на покупке вторичного жилья. Он считает, что некоторые застройщики специально завышают цены на квартиры, получая с этого большую прибыль.

До этого стало известно, что долгосрочная аренда жилья на данный момент обходится россиянам в 1,5–2 раза дешевле обслуживания кредита по ипотеке. По мнению экономиста Никиты Масленникова, это означает, что стоимость аренды должна "сильно прибавить". Однако для многих семей, отметил он, долгосрочная аренда – более удобный выход из положения.



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