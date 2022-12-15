Возраст пациентов фонда "Круг добра" был увеличен до 19 лет

Фото: kremlin.ru

Возраст пациентов фонда "Круг добра" теперь увеличен с 18 до 19 лет. Соответствующее распоряжение подписал российский лидер Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно обновленному распоряжению, цели деятельности фонда дополнили новым пунктом. Теперь обеспечение предоставления помощи будет осуществляться в течение одного года после достижения детьми возраста 18 лет в случае, если до преодоления указанного возраста они получали такую поддержку.

Помимо этого, глава государства включил в состав попечительского совета фонда детского омбудсмена Марию Львову-Белову и космонавта Олега Новицкого. Также в список вошел депутат Госдумы Владислав Третьяк.

Между тем из состава попечительского совета были исключены соучредитель фонда "Подари жизнь" Чулпан Хаматова и попечитель фонда "Дети-бабочки" Ксения Раппопорт.

О том, что предельный возраст пациентов "Круга добра" увеличат, Путин заявил в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в четверг, 15 декабря.

Глава государства также заявил о необходимости расширения полномочий фонда для повышения его эффективности. Например, "Круг добра" сможет расширить перечень заболеваний, которые специалисты будут лечить за счет организации.

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