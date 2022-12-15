Песков заявил, что речь Путина на совете по нацпроектам не является посланием парламенту

Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что речь Владимира Путина на Совете по нацпроектам 15 декабря не является посланием Федеральному собранию, однако они похожи. Об этом сообщает РИА Новости.

"По объемности и содержанию де-факто похоже. Но все-таки это не послание. За последние несколько месяцев президент неоднократно выступал с концептуальными речами в разных форматах", – отметил он.

Ранее в СМИ со ссылкой на источники в парламенте заявили, что Путин может выступить с посланием Федеральному собранию уже в следующем году.

До этого в прессе распространилась информация, согласно которой российский лидер мог обратиться с посланием к Федеральному собранию в последнюю неделю декабря.

Однако позже Песков опроверг эту информацию. Представитель Кремля подчеркнул, что подобные сообщения являются ложными.



Песков допустил, что послание Путина Федеральному собранию может состояться в 2023 году

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!