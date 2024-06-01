Посольство в РФ: Израиль рассчитывает на освобождение россиянина Труфанова

Фото: телеграм-канал "Посольство Израиля в России"

Израиль рассчитывает на освобождение россиянина Александра Труфанова, видео с которым распространило военное крыло радикальной палестинской группировки "Исламский джихад", а также двух других россиян, сообщила ТАСС заместитель посла Израиля в РФ Юлия Рачински-Спивакова.

По ее мнению, цель выпущенного видео – оказать психологическое давление на израильское общество. Рачински-Спивакова выразила надежду, что Труфанова включат в список освобожденных, так же как и всех оставшихся заложников.

Накануне "Исламский джихад" опубликовал ролик с россиянином Александром Труфановым, которого удерживают в заложниках в секторе Газа. На записи, которая длится около 30 секунд, похищенный мужчина называет свое имя и заявляет, что в ближайшее время расскажет о том, что произошло с ним и прочими заложниками в анклаве. Труфанов также обращается к израильтянам, выходящим на митинги в поддержку семей заложников, и призывает их "быть терпеливыми".

Согласно официальным данным Израиля, в секторе Газа до сих пор удерживаются 125 заложников, из которых 39 считаются погибшими.

Ранее военные Израиля нашли в анклаве тела троих человек, которых взяли в заложники ХАМАС с музыкального фестиваля 7 октября прошлого года. В израильском национальном институте судмедэкспертизы провели опознания, после которых власти сообщили семьям погибших. Так, тело одной из них принадлежало 23-летней немецкой студентке Шани Лук.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября 2023 года, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

