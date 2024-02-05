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05 февраля, 09:45

Транспорт

Съезд с МСД на Каширское шоссе в сторону области планируют запустить к лету 2024 года

Съезд с МСД на Каширское шоссе в сторону области планируют запустить к лету 2024 года

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Съезд с Московского скоростного диаметра на Каширское шоссе в сторону области планируют запустить уже к лету 2024 года. Это будет дорога с двумя полосами для движения длиной 800 метров. Когда ее откроют, улучшится транспортная доступность нескольких районов, где проживают около полумиллиона человек.

В перспективе строящийся участок МСД выйдет за пределы Московской кольцевой автодороги и соединится с трассой Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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