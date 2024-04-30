Средства ПВО устранили воздушную цель на подлете к Белгороду

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Системы противовоздушной обороны РФ ликвидировали воздушную цель на подлете к Белгороду. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал о случившемся в официальном телеграм-канале.

"Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", – говорится в его публикации.

По словам губернатора, обошлось без пострадавших и повреждений инфраструктуры.

Также Гладков уточнил, что в регионе отменили ранее объявленный режим ракетной опасности.

Сигнал, предупреждающий местных жителей о ракетной опасности, звучал в Белгороде и Белгородском районе ночью и рано утром 30 апреля.

До этого глава региона сообщил о пяти пострадавших мирных жителях. Он рассказал, что они получили ранения при атаке дрона в селе Вознесеновка Шебекинского округа Белгородской области, среди них один подросток.

