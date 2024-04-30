МО Белоруссии: Москва не требовала от Минска участия в СВО

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Россия никогда не обращалась за помощью к Белоруссии для участия в спецоперации на Украине. Об этом сообщает госиздание "СБ. Беларусь сегодня" со ссылкой на начальника главного управления идеологической работы Минобороны Белоруссии генерал-майор Леонид Касинский.

Он отметил, что "в отличие от НАТО Россия не тащит в военные дела партнеров и союзников". Кроме того, учитывая военный и экономический потенциал РФ, можно утверждать, что такое государство само способно решать назревшие вопросы, не втягивая кого-либо, подчеркнул Касинский.

Генерал-майор напомнил, что после начала СВО было много спекуляций на тему, что белорусские военнослужащие якобы находятся на территории Украины и участвуют в СВО, также фабриковались различные информационные материалы о том, что якобы погибли военные Белоруссии.

Ранее в Белоруссии утвердили военную доктрину, согласно которой государство сможет предоставить военную помощь своим союзникам в случае проявления агрессии против них. Более того, в документе указано, что страна будет считать агрессию против одного из государств-членов ОДКБ агрессией против всех стран объединения.