Глава Крыма Аксенов: суббоеприпасы найдены под Симферополем после атаки на полуостров

Фото: телеграм-канал "Аксенов Z 82"

Суббоеприпасы найдены под Симферополем после того, как над полуостровом были сбиты ракеты ATACMS. Об этом глава Крыма Сергей Аксенов рассказал в своем телеграм-канале.

Он попросил местных жителей и туристов быть осторожнее.

"После сбития ракет ATACMS рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы. При обнаружении данного боеприпаса – не поднимать, не приближаться, вызвать сотрудников МЧС и МВД", – говорится в его публикации.

В ночь на 30 апреля ВСУ предприняли попытку атаки Крыма ракетами ATACMS. По словам сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимира Рогова, над Джанкоем и Севастополем сработала система противовоздушной обороны.

До этого средства ПВО РФ перехватили и уничтожили над территорией Краснодарского края и Крыма 68 украинских БПЛА.

