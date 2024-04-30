Глава Крыма Аксенов: суббоеприпасы найдены под Симферополем после атаки на полуостров

30 апреля, 13:10Происшествия
Фото: телеграм-канал "Аксенов Z 82"
Суббоеприпасы найдены под Симферополем после того, как над полуостровом были сбиты ракеты ATACMS. Об этом глава Крыма Сергей Аксенов рассказал в своем телеграм-канале.
Он попросил местных жителей и туристов быть осторожнее.
"После сбития ракет ATACMS рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы. При обнаружении данного боеприпаса – не поднимать, не приближаться, вызвать сотрудников МЧС и МВД", – говорится в его публикации.
В ночь на 30 апреля ВСУ предприняли попытку атаки Крыма ракетами ATACMS. По словам сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимира Рогова, над Джанкоем и Севастополем сработала система противовоздушной обороны.
До этого средства ПВО РФ перехватили и уничтожили над территорией Краснодарского края и Крыма 68 украинских БПЛА.
Крымские десантники сорвали ротацию пехоты ВСУ у поселка Вербовое