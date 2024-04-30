Собянин: на долю Москвы придется 35–40% от общего числа туристов в РФ к 2030 году

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Власти столицы разработали программу развития туризма до 2030 года. Сергей Собянин рассказал о ней подробнее в своем личном блоге.

Как отметил мэр, программа поможет в решении приоритетных задач, озвученных ранее Владимиром Путиным во время послания Федеральному собранию. Так, турпоток в столице будет вдвое увеличен – до 140 миллионов человек каждый год, уточнил Собянин.

На долю Москвы придется 35–40% от общего числа туристов в РФ – 52 миллиона человек, добавил он. Как отметил градоначальник, каждый год в столицу будут приезжать около 20 миллионов экскурсантов – те, кто посещают город одним днем.

Собянин также обратил внимание, что туризм будет способствовать развитию экономики Москвы. По его словам, выручка в этой отрасли должна увеличиться до 3,6 триллиона рублей, а объем "туристических денег" в бюджете – до 500 миллиардов рублей.

Мэр подчеркнул, что основной задачей является стимулирование въездного туризма. К 2030 году столица ждет в гости примерно 46 миллионов жителей других регионов, рассказал Собянин. По его мнению, туризм позволит укрепить связи с субъектами.

Также Москва готова принимать и иностранных гостей, подчеркнул градоначальник. Их число к 2030 году должно достигнуть 6 миллионов человек.

Собянин напомнил, что в прошлом году город посетили 24,5 миллиона туристов. Оборот туристского потребления впервые составил около 1,3 триллиона рублей. При этом в бюджет поступило 178 миллиардов рублей.

Ранее девять туристических компаний Москвы впервые присоединились к национальному проекту "Производительность труда".

До этого сообщалось, что специалисты столичной туристической отрасли в 2023 году стали участниками бизнес-миссий 10 стран, организовали ознакомительные туры по Москве для четырех иностранных делегаций и присоединились к 15 международным выставкам.

