"Мой район. Новости": новая трамвайная линия появится в Москве впервые за 40 лет

Впервые за 40 лет в Москве построят новую трамвайную линию. Она пройдет вдоль проспекта Академика Сахарова в Красносельском районе. Ветка соединит крупнейший хаб на Площади трех вокзалов с Бульварным кольцом. Также трамваи вернутся и на улицу Сергия Радонежского.

Это только часть плана по благоустройству Москвы в 2024 году. Так, ожидается, что всего в порядок приведут 19 общественных пространств. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".