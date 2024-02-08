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Новости

08 февраля, 18:30

Город

"Мой район. Новости": новая трамвайная линия появится в Москве впервые за 40 лет

"Мой район. Новости": новая трамвайная линия появится в Москве впервые за 40 лет

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Впервые за 40 лет в Москве построят новую трамвайную линию. Она пройдет вдоль проспекта Академика Сахарова в Красносельском районе. Ветка соединит крупнейший хаб на Площади трех вокзалов с Бульварным кольцом. Также трамваи вернутся и на улицу Сергия Радонежского.

Это только часть плана по благоустройству Москвы в 2024 году. Так, ожидается, что всего в порядок приведут 19 общественных пространств. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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