Собянин сообщил о планах благоустройства столичных набережных на 2024 год

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

На столичных набережных продолжаются мероприятия по благоустройству – в этом году специалисты приведут в порядок Кадашевскую набережную со Старомонетным и Пыжевским переулками, а также прибрежные территории Чистого залива, Большого и Малого Строгинских затонов. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

Мэр отметил, что на обновленных московских набережных можно погулять, заняться спортом и отдохнуть с видом на реку. По словам градоначальника, специалисты также намерены укрепить берега вблизи стадиона "Спартак".

"С 2010 года благоустроили 68 километров вдоль 42 набережных города, работы проводили в том числе на Воробьевской набережной и Аллее Славы на Воробьевых горах", – заключил Собянин.

Ранее мэр сообщил о планах продолжать благоустраивать городские улицы в 2024 году. Собянин уточнил, что специалисты приведут в порядок 19 общественных пространств. Например, благоустройство будет проведено на территории у выставочного зала агентства ТАСС и Всероссийского музея декоративного искусства.

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