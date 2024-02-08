Москва онлайн покажет открытие фестиваля "Китайский Новый год"

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

9 февраля зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть торжественное открытие фестиваля "Китайский Новый год" и включение праздничной иллюминации.

Корреспондент Анна Луговская пообщается с организаторами и первыми посетителями, расскажет о самых интересных локациях и мероприятиях. Вы увидите экскурсию по украшенным центральным улицам города, а также театрализованное представление "Танец льва и дракона".

Владимир Путин объявил 2024-й и 2025-й годами культуры России и Китая. Масштабное празднование китайского Нового года в российской столице станет историческим событием и ознаменует юбилей дипломатических связей двух стран – 75 лет.

Смотрите прямую трансляцию 9 февраля в 18:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.