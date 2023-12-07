Big Data и ИИ используют для мониторинга экологической ситуации в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Массивы данных (Big Data) и искусственный интеллект (ИИ) применяют в Москве для мониторинга экологической ситуации. Об этом сообщает РБК.

Так, за счет анализа данных с использованием ИИ столица может быстрее фиксировать отклонения экологических показателей и принимать меры.

Помимо этого, в Москве последние 15–20 лет внедряются системы цифрового мониторинга за состоянием экологии. Среди них – цифровые датчики, передающие данные в надзорные органы, записи с камер видеонаблюдения и расшифровки космоснимков.

В ведении управления государственного экологического контроля столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды находятся восемь видов деятельности, по которым ведется мониторинг. Специалисты контролируют количество животных и охоту на них, число растений, состояние почвы и другое. Проверки по этим параметрам проводятся по обращениям граждан и представителей организаций о возможных нарушениях.

Кроме того, в ходе мониторинга экологической ситуации ведется борьба с мусорными отходами, которые сбрасываются в несанкционированных местах и загрязняют почву. Для контроля ситуации в 2020 году запустили автоматизированную информационную систему "Отходы строительства, сноса и грунта", благодаря которой у специалистов есть сведения о том, в какое время и куда поедет транспорт сбрасывать мусор. Эффективность системы повысил ИИ, который внедрили по инициативе Главконтроля в ЦОДД Москвы. Нейросеть обрабатывает полученные с камер видеонаблюдения данные и отслеживает транспортировки.

Кроме того, для борьбы с мусорными отходами используют спутниковый контроль, контрольные пункты на объектах приема отходов и электронную выдачу разрешений на перемещение. Места, где были выявлены свалки, приводят в надлежащее санитарное состояние. Оценку ущерба от навалов для расчета экологического вреда проводят геодезисты геологической службы "Мосэкомониторинга".

Отмечается, что с начала 2023 года инспекторы рассмотрели 18 тысяч обращений. Большинство из них связаны с вопросами содержания и охраны зеленых насаждений. Обращения поступали в Единую справочную службу Москвы, на портал "Наш город".

Помимо этого, система круглосуточного наблюдения за промзонами помогает выявлять и пресекать факты незаконного сжигания мусора, тары или других отходов. Если будет зафиксировано нарушение, то информация об этом поступит в подразделения МЧС, окружные префектуры и Управление государственного экологического контроля столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. Всего для наблюдения за промзонами используются 150 тысяч камер.

В департаменте добавили, что вредит экологии еще и транспорт. Чтобы снизить количество выбросов в атмосферу, специалисты применяют умное регулирование транспортных потоков. Для этой цели в Москве работает интеллектуальная транспортная система.

"Интеллектуальная транспортная система включает в себя все, что связано с движением транспорта в городе. Основная цель этой системы – разгрузить дороги и сделать их более безопасными", – рассказали в столичном Дептрансе.

Ранее сообщалось, что Москва снова возглавила зеленый рейтинг регионов Российского экологического оператора. Первое место в нем она разделила с Московской областью, как и в прошлом году.

На втором месте расположилась Тульская область, а на третьем – Нижегородская. Во время оценки деятельности регионов жюри учитывали количество населения, прибегающего к раздельному накоплению отходов, а также динамику показателей обработки и утилизации.

"Актуальный репортаж": концентрация вредных веществ в столичном воздухе снизилась на 20%