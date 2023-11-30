Собянин рассказал о мониторинге экологической обстановки в Москве

Состояние окружающей среды в Москве контролируют круглосуточно. Занимаются этим специалисты Мосэкомониторинга. Службе, созданной по поручению мэра Москвы, исполнилось пять лет. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Мэр столицы отметил, что благодаря работе сотрудников концентрация вредных для человека частиц в атмосфере столицы снизилась на 20%. Специалисты анализируют обращения граждан, данные о незаконном сжигании мусора, следят за концентрацией вредных веществ в воздухе и станциями автоматического контроля. Ежедневно с помощью передвижных лабораторий обследуют около двух тысяч территорий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.