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30 ноября, 13:30

Экология

Собянин рассказал о мониторинге экологической обстановки в Москве

Собянин рассказал о мониторинге экологической обстановки в Москве

Новости часа: мэр Москвы сообщил о планах создания 120 тыс рабочих мест в разных отраслях

Мэр Москвы сообщил о планах создания 120 тыс рабочих мест в разных отраслях

Новости часа: программа по созданию рабочих мест охватила практически все районы – Собянин

Мэр Москвы: программа по созданию рабочих мест охватила практически все районы

Мэр Москвы сообщил о планах создания 120 тыс рабочих мест в разных отраслях

Собянин: службе оперативного контроля Мосэкомониторинга исполнилось пять лет

Собянин рассказал, как в Москве готовят будущих инженеров и IT-специалистов

Собянин рассказал, как Москва развивает инфраструктуру для домашних животных

Сергей Собянин сообщил об открытии в Москве постоянного рыбного мегарынка

Состояние окружающей среды в Москве контролируют круглосуточно. Занимаются этим специалисты Мосэкомониторинга. Службе, созданной по поручению мэра Москвы, исполнилось пять лет. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Мэр столицы отметил, что благодаря работе сотрудников концентрация вредных для человека частиц в атмосфере столицы снизилась на 20%. Специалисты анализируют обращения граждан, данные о незаконном сжигании мусора, следят за концентрацией вредных веществ в воздухе и станциями автоматического контроля. Ежедневно с помощью передвижных лабораторий обследуют около двух тысяч территорий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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