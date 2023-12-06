Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва вновь возглавила зеленый рейтинг регионов Российского экологического оператора. Первое место в нем она разделила с Московской областью, как и в 2022 году, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Следом расположились Тульская и Нижегородская области, заняв второе и третье места соответственно. Во время оценки деятельности регионов жюри учитывали количество населения, прибегающего к раздельному накоплению отходов, а также динамику показателей обработки и утилизации.

"Важное место в рейтинге уделили и образовательной, разъяснительной работе с местными жителями, проведению экологических акций и мероприятий, участию волонтерских движений. Кроме того, оценивались уровень социальной удовлетворенности обращением с твердыми коммунальными отходами (ТКО), планы по снижению их захоронения до 2024 года и бесперебойность оказания услуги", – говорится в сообщении.

В материале добавили, что столичные власти тщательно следят за экологической ситуацией в Москве и состоянием окружающей среды. Отмечается, что с каждым годом все больше жителей готовы присоединяться к различным экологическим программам.

Так, в Москве действует программа раздельного сбора мусора. До ее начала, в 2019 году, столица выделила 450 тысяч тонн вторсырья. Уже к 2020-му данная цифра увеличилась почти в два раза и составила более 880 тысяч тонн. В 2021 году на переработку передали свыше одного миллиона тонн вторсырья, а в 2022 году – порядка 1,5 миллиона тонн.

Как уточнили авторы публикации, за девять месяцев 2023 года на утилизацию отправили около 1,2 миллиона тонн вторичного сырья. Согласно прогнозу, объемы выделенного вторсырья за текущий год опять превысят показатели предыдущего года.

Программа по раздельному накоплению отходов заработала Москве в 2020 году. Чтобы жителям города было удобнее следовать ее правилам, власти отдали предпочтение простой двухконтейнерной системе. Во дворах и возле объектов социальной сферы было установлено более 60 тысяч брендированных контейнеров.

Ранее Москва представила международный рейтинг "Климатическая повестка городов мира" на глобальной конференции ООН по изменению климата, которая состоялась в Дубае. Российская столица изучила опыт 20 крупнейших мегаполисов и составила свой первый аналитический доклад. Исследование провели по пяти ключевым направлениям климатической повестки.

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