Ростовский губернатор Голубев: лесной пожар в Тарасовском районе ликвидирован

Фото: телеграм-канал "МЧС Ростовской области"

Огнеборцам удалось ликвидировать возгорание в лесном массиве в Ростовской области. Площадь пожара составила 169 гектаров. Губернатор Василий Голубев рассказал о ситуации в регионе в своем официальном телеграм-канале.

"В тушении были задействованы 226 человек, 69 единиц техники, в том числе один вертолет", – уточнил он в публикации.

Ранее глава региона Василий сообщил, что возгорание обнаружили работники лесного хозяйства при патрулировании. Специалисты считают, что огонь мог охватить лесничество в результате удара молнии. Вечером 31 мая пламя распространилось на 52 гектара.

Спасатели локализовали природный пожар к утру 1 июня. В 7:40 вертолет Ми-8 осуществил девять сбросов воды.

