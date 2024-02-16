16 февраля, 07:45Транспорт
Расписание поездов на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 изменится 17 февраля
С 17 февраля на МЦД-1 изменится расписание поездов на Савеловском и Белорусском направлениях. Часть поездов будет отменена, изменится набор остановок, а также увеличатся интервалы движения. Так, некоторые составы проследуют только от или до Савеловского вокзала.
На Белорусском направлении часть электричек проследует только от или до Белорусского вокзала и станции Фили. Ограничения на первом диаметре будут действовать по 25 февраля.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.