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13 февраля, 18:30

Транспорт

"Мой район. Новости": городской вокзал Митьково МЦД-3 откроют в 2024 году

"Мой район. Новости": городской вокзал Митьково МЦД-3 откроют в 2024 году

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В этом году в столице откроют городской вокзал Митьково. С него можно будет пересесть на станции "Сокольники" БКЛ и Сокольнической линии метро.

Железнодорожная платформа будет отвечать всем современным принципам: там будут навесы от снега и дождя, подземный вестибюль и переход по принципу "сухие ноги", когда на станцию метро можно попасть по крытым галереям.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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