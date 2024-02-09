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09 февраля, 16:30

В мире

Более 300 российских туристов застряли в одном из аэропортов Кубы

Более 300 российских туристов застряли в одном из аэропортов Кубы

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Более 300 российских туристов застряли на Кубе. Они восемь часов не могут вылететь в Москву. Рейс авиакомпании Nordwind должен был вылететь в ночь на 8 февраля.

Сначала причиной задержки назвали нехватку топлива. Позже пассажиры рассказали, что самолет якобы неисправен. Однако в пресс-службе авиакомпании эту информацию опровергли, добавив, что рейс задерживается по причине поломки топливо-заправщика.

Теперь вылет запланирован на 19:00 по московскому времени. Люди находятся в аэропорту, им раздали бутерброды и воду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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