Более 300 российских туристов застряли в одном из аэропортов Кубы

Более 300 российских туристов застряли на Кубе. Они восемь часов не могут вылететь в Москву. Рейс авиакомпании Nordwind должен был вылететь в ночь на 8 февраля.

Сначала причиной задержки назвали нехватку топлива. Позже пассажиры рассказали, что самолет якобы неисправен. Однако в пресс-службе авиакомпании эту информацию опровергли, добавив, что рейс задерживается по причине поломки топливо-заправщика.

Теперь вылет запланирован на 19:00 по московскому времени. Люди находятся в аэропорту, им раздали бутерброды и воду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.