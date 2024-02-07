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Новости

07 февраля, 23:30

В мире

Новости мира: в Молдавии оппозиция провела массовую акцию протеста

Новости мира: в Молдавии оппозиция провела массовую акцию протеста

Новости мира: оппозиция провела массовую акцию протеста в Молдавии

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В Молдавии оппозиция провела массовую акцию протеста. В Кишиневе собрались сторонники блока коммунистов и социалистов. Их главное требование – отставка президента Майи Санду и досрочные выборы. Правительство страны обвиняют в неспособности справиться с экономическим кризисом и стремительным ростом цен.

Швеция прекращает расследование взрывов на "Северных потоках". Как отметили в прокуратуре, дело не относится к юрисдикции страны. Подозреваемых в причастности к диверсии среди шведских граждан не установлено. Преступление не было направлено против безопасности королевства. Расследование взрывов на "Северных потоках" продолжают Германия и Дания.

В Испании фермеры перекрыли движение по крупным дорогам – они заблокировали как минимум 14 магистралей. Протестующие жгут покрышки и требуют улучшения условий труда. Правительство Испании уже пошло на некоторые уступки – власти пообещали фермерам выделить почти 270 миллионов евро в качестве дополнительной госпомощи.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

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