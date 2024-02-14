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14 февраля, 21:30

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"Безопасный город": москвичам рассказали о модернизации дорожного движения в городе

"Безопасный город": москвичам рассказали о модернизации дорожного движения в городе

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Специалисты ЦОДД ежедневно следят за ситуацией в городе, принимают обращения от граждан и входят в состав рабочих групп при управах и префектурах, чтобы модернизировать схему дорожного движения в столице.

Так, в прошлом месяце сотрудники решили снизить максимальную скорость на нескольких опасных участках до 30 и 40 километров в час, а на одном из перекрестков создали дополнительную полосу, чтобы увеличить пропускную способность. Кроме того, оборудовали четыре пешеходных перехода, установили шесть светофоров и организовали больше 1,3 тысячи новых парковочных мест.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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Программа: Безопасный город
транспортгородвидеоАлександр Астахов
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