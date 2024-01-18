Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Более 800 безбилетников выявили за два дня проверок в ТиНАО, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

В ведомстве уточнили, что контролеры работали на четырех популярных маршрутах около станции метро "Филатов Луг".

Всем нарушителями выписали штраф в две тысячи рублей. Это больше, чем стоимость 30-дневного безлимитного проездного на весь наземный городской транспорт.

Как подчеркнули в Дептрансе, благодаря оплате проезда можно развивать транспортную инфраструктуру, обновлять подвижной состав и совершенствовать пассажирские сервисы. Усиленные проверки во всех округах Москвы продолжатся.

Во время новогодних праздников контролеры выявили более четырех тысяч безбилетников. Тогда безопасность и комфорт поездок в наземном транспорте и метро обеспечивали около 500 контролеров.

До этого в столичных автобусах, электробусах и трамваях разместили более 28 тысяч наклеек с напоминанием о необходимости оплаты проезда. Штраф за безбилетный проезд составляет две тысячи рублей.

В Дептрансе напомнили о заморозке годового абонемента на проезд в московском транспорте