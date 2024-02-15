Путин поручил создать в Москве наццентр "Россия"

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Владимир Путин поручил представить идеи о создании национального центра "Россия" в Москве с филиалами в регионах. Сроком исполнения президент обозначил 1 мая, сообщается на сайте Кремля.

По его словам, целями проекта являются сохранение наследия форума и демонстрация достижений РФ в различных отраслях экономики. Предложения должны внести администрация президента РФ, правительство и исполнительные органы субъектов страны, уточняется в документе.

Ответственными были назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и руководитель администрации президента Антон Вайно.

Ранее Путин поручил продлить выставку-форум "Россия" на ВДНХ до 8 июля. Правительству и администрации президента РФ необходимо обеспечить выполнение решения, предусмотреть необходимое финансирование и информационное сопровождение.

Выставка стартовала в Москве 4 ноября 2023 года. С того момента ее посетили уже шесть миллионов человек. Шестимиллионным гостем оказался москвич Дмитрий Ершов. На выставку он прибыл вместе с супругой и детьми. В подарок им вручили поездку в Салехард на День оленевода.

Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил, что интерес к международной выставке "Россия" на ВДНХ превысил в несколько раз ожидания организаторов. По его словам, все, что представлено на выставке, является предметом гордости.

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