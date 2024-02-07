Пассажиры оценили работу нового автовокзала Красногвардейского

C нового автовокзала Красногвардейского уже отправились по разным маршрутам более четырех тысяч пассажиров. Комплекс открылся в конце декабря 2023 года на месте устаревшей автостанции. Теперь вокзал постепенно становится главным транспортным узлом на юге столицы, ведь он способен принять до четырех тысяч пассажиров в сутки.

Как организован автовокзал и как пассажиры оценили его работу? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.