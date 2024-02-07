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Новости

07 февраля, 00:00

Транспорт

Пассажиры оценили работу нового автовокзала Красногвардейского

Пассажиры оценили работу нового автовокзала Красногвардейского

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C нового автовокзала Красногвардейского уже отправились по разным маршрутам более четырех тысяч пассажиров. Комплекс открылся в конце декабря 2023 года на месте устаревшей автостанции. Теперь вокзал постепенно становится главным транспортным узлом на юге столицы, ведь он способен принять до четырех тысяч пассажиров в сутки.

Как организован автовокзал и как пассажиры оценили его работу? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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