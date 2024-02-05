Около 25 маршрутов наземного транспорта ходят до горнолыжных склонов Москвы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Порядка 25 маршрутов наземного городского транспорта ходят до популярных горнолыжных склонов столицы от станций метро и близлежащих районов. Граждане могут добраться до необходимой трассы на автобусе или электробусе, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, в городе продолжается развитие маршрутной сети, чтобы жители могли комфортно добираться до работы, учебы или мест отдыха. Зимой же на наземном транспорте можно добраться до столичных горнолыжных склонов, добавил он.

Так, до горнолыжного комплекса "Лата Трэк" следуют автобусы № 73, 229 и 829. Ближайшая остановка – "Театральный центр", станции метро "Крылатское" и "Молодежная". До горнолыжного комплекса "Кант" можно добраться на автобусах № 119, 142, 317, 529, 926, 965 и С929. Ближайшая остановка – "Метро "Нагорная".

До спорткомплекса "Ново-Переделкино" курсируют автобусы № 32, 343, 497, 507 и 812. Ближайшая остановка – "Горнолыжный склон Ново-Переделкино", станция метро "Новопеределкино". До горнолыжного комплекса на Воробьевых горах едет автобус № 297. Остановка – "Смотровая площадка", станция метро "Воробьевы горы".

До горнолыжного склона "Узкое" ходят автобусные маршруты Т85, № 261, 639, 642, 648 и с977. Ближайшая остановка – "Спортбаза "Узкое", станции метро "Зюзино", "Ясенево". К горнолыжному комплексу "Куркино" следует автобус № 212. Ближайшая остановка – "Ландышевая улица", станция метро "Планерная".

Жители могут следить за тем, когда транспорт прибудет на остановку, в приложении "Московский транспорт". Также на все вопросы может ответить чат-бот Александра.

В начале декабря прошлого года в горнолыжном комплексе "Воробьевы горы" открыли два новых склона для свободного катания, запустили кресельную канатную дорогу и новый бугельный подъемник. Также там теперь можно взять в прокат полную экипировку горнолыжника, чтобы даже новички могли покататься или попробовать свои силы в горнолыжном спорте.

Дептранс Москвы рассказал, какой общественный транспорт ходит до горнолыжных склонов