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04 декабря, 12:00

Спорт

Москвичам рассказали о работе горнолыжного комплекса "Воробьевы горы" в зимний сезон

Москвичам рассказали о работе горнолыжного комплекса "Воробьевы горы" в зимний сезон

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Новая горнолыжная инфраструктура ожидает любителей зимнего спорта на Воробьевых горах в столице. Здесь открыли два новых склона для свободного катания. Кроме того, запустили кресельную канатную дорогу и новый бугельный подъемник.

В декабре для посетителей "Воробьевых гор" действует специальная акция. За регистрацию на сайте комплекса – пять бесплатных подъемов. Курорт ожидает гостей в том числе и в будние дни. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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