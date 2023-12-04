Москвичам рассказали о работе горнолыжного комплекса "Воробьевы горы" в зимний сезон

Новая горнолыжная инфраструктура ожидает любителей зимнего спорта на Воробьевых горах в столице. Здесь открыли два новых склона для свободного катания. Кроме того, запустили кресельную канатную дорогу и новый бугельный подъемник.

В декабре для посетителей "Воробьевых гор" действует специальная акция. За регистрацию на сайте комплекса – пять бесплатных подъемов. Курорт ожидает гостей в том числе и в будние дни. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.