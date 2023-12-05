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05 декабря, 07:30

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Москвичи поделились, как работает горнолыжный комплекс на Воробьевых горах

Москвичи поделились, как работает горнолыжный комплекс на Воробьевых горах

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Горнолыжный сезон стартовал в Москве

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На Воробьевых горах стартовал сезон горных лыж, многие москвичи успели опробовать склоны и рассказали, как работает спортивный комплекс.

К началу сезона в горнолыжном комплексе открыли две трассы для свободного катания и еще одну учебную дорогу. Также появилась новинка сезона в прокате – это полная экипировка горнолыжника, которая позволяет даже гостям, спонтанно принимающим решение, покататься или попробовать свои силы в горнолыжном спорте.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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