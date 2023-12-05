Минувшая ночь в столице стала самой холодной с начала декабря

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Минувшая ночь в столице, 5 декабря, стала самой холодной с начала зимы, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По его словам, температура воздуха на базовой метеостанции Москвы, ВДНХ, опустилась до минус 12,9 градуса.

"Обещанные морозы начинают свое шествие по центральным областям Европейской России", – подчеркнул синоптик.

Он напомнил, что до этого в лидерах было 22 ноября, когда столбики термометров опустились до минус 9,5 градуса. Прошедшей ночью холоднее всего было в Мелихове – там морозы окрепли до минус 17,9 градуса.

Леус предупредил, что на протяжении нынешней недели морозы будут только усиливаться, а с пятницы, 8 декабря, столбики термометров начнут опускаться ниже 20 градусов мороза.

Во вторник, 5 декабря, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями и небольшим снегом. На дорогах возможна гололедица. Днем столбики термометров будут показывать в столице от минус 8 до минус 10 градусов, а в Подмосковье – от минус 6 до минус 11 градусов.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду, атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба. Ночью температура в Москве понизится до минус 17 градусов, по области – до минус 20 градусов.

Гидрометцентр России объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве из-за аномальных морозов. Он будет действовать до 23:00 8 декабря. Ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7–10 градусов ниже климатической нормы.

"Атмосфера": небольшой снег ожидается в Москве 5 декабря