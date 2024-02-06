День зимних видов спорта отметят в столице 7 февраля

В Москве 7 февраля отметят День зимних видов спорта. Для поддержания физического здоровья горожан в столице есть множество возможностей. Так, москвичам доступны почти 1 400 катков с натуральным или искусственным льдом и свыше 230 километров лыжных трасс.

Вдобавок к этому в разных районах обустроены склоны для катания на горных лыжах и сноуборде. Все объекты оснастили современным оборудованием, пунктами проката и зонами отдыха. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.