Хореограф признал вину штаба Тутберидзе в допинговом нарушении Валиевой

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз указал на вину тренерского штаба фигуристки Камилы Валиевой, прокомментировав решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации спортсменки на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

"Наша вина в любом случае присутствует, так как мы не уберегли нашего спортсмена. От этого на душе грустно и больно", – сообщил он на своей странице в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).

При этом он уточнил, что штаб Тутберидзе всегда выступал за чистый спорт и никогда не прибегал к таким методам достижения спортивных результатов.

"Я не понимаю, как это вещество попало в пробу Камилы, я точно знаю, что никто из нас не мог посоветовать принять нашему спортсмену допинг, и я уверен в Камиле, что она умышленно никогда его не употребляла", – подчеркнул Глейхенгауз.

Он также добавил, что пытался поспособствовать справедливому расследованию произошедшего. Так, хореограф заявил, что ходил на допросы, участвовал в слушаниях по видеосвязи. При этом Глейхенгауз сообщил, что юристы специально просили не комментировать ситуацию, чтобы не навредить процессу.

В заключение он назвал всю историю с Валиевой моральным уничтожением фигуристки, добавив, что весь труд тренерского штаба Тутберидзе был перечеркнут в один момент.

Спортивный арбитражный суд (CAS) на четыре года дисквалифицировал фигуристку Валиеву за нарушение антидопинговых правил. Спортсменка входила в состав российской команды, которая победила в командном турнире на Олимпиаде в Пекине. Ее проба от 25 декабря 2021 года показала наличие запрещенного препарата триметазидина.

Решение CAS приветствовали во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA). Там заявили, что употребление допинговых средств среди детей является непростительным. На фоне произошедшего в организации призвали страны ввести уголовную ответственность по делам о распространении допинга среди детей.

В Международном союзе конькобежцев (ISU) также положительно оценили решение CAS. В союзе подчеркнули, что твердо придерживаются своей позиции, согласно которой защита "чистых" спортсменов и борьба с допингом имеют высший приоритет.

Позднее ISU присудил российским фигуристам третье место в командном турнире на Олимпиаде в Пекине в 2022 году. Это произошло из-за вычета результата дисквалифицированной Валиевой. Первое место теперь занимает команда США, следом расположилась Япония.



Решение о распределении медалей фигуристов в командном турнире Олимпиады будет обжаловано