Валиева узнала о положительном результате допинг-пробы 6 февраля – СМИ

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Российская фигуристка Камила Валиева узнала о положительном результате допинг-пробы 6 февраля 2022 года, сообщает газета The Times.

Именно в этот день была короткая программа командного турнира Олимпийских игр в Пекине. Отмечается, что к тому времени программа фигурного катания Олимпиады уже шла полным ходом. Валиева должна была принять участие в командном турнире, который сборная России выиграла на следующий день.

CAS на четыре года дисквалифицировал фигуристку Валиеву за нарушение антидопинговых правил. Спортсменка входила в состав российской команды, которая победила в командном турнире на Олимпиаде в Пекине. Ее проба от 25 декабря 2021 года показала наличие запрещенного препарата триметазидина.

В Международном союзе конькобежцев (ISU) положительно оценили решение CAS. В союзе подчеркнули, что твердо придерживаются своей позиции, согласно которой защита "чистых" спортсменов и борьба с допингом имеют высший приоритет.

Позднее ISU присудил российским фигуристам третье место в командном турнире на Олимпиаде в Пекине в 2022 году. Это произошло из-за вычета результата дисквалифицированной Валиевой. Первое место теперь занимает команда США, следом расположилась Япония.

Решение о распределении медалей фигуристов в командном турнире Олимпиады будет обжаловано