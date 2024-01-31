В МИД РФ назвали ситуацию вокруг Валиевой примером политизации спорта

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Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой стало вопиющим примером несправедливости и политизации спорта. Москва будет отстаивать права фигуристки, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Как и прежде, российская сторона продолжит отстаивать перед международными структурами права нашей спортсменки, в том числе в праве подачи апелляции на такое несправедливое, я бы сказала, даже дикое решение", – цитирует ее ТАСС.

Дипломат отметила, что надеяться на адекватность судебного процесса нельзя было с самого начала. Она также усомнилась в объективности судей, среди которых находились американские, французские, британские и австралийские представители.

По словам Захаровой, они проигнорировали доказательства со стороны РФ.

29 января CAS на четыре года отстранил Камилу Валиеву за нарушение антидопинговых правил. Девушка являлась членом российской команды, которая победила в турнире на Олимпиаде в Пекине. Ее проба от 25 декабря 2021 года показала наличие запрещенного препарата триметазидина.

Решение суда одобрили во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA). Там назвали непростительным употребление допинга среди детей. В этой связи в WADA призвали государства утвердить уголовную ответственность по делам о распространении допинга среди несовершеннолетних.

30 января Международный союз конькобежцев присудил российским фигуристам третье место в командном турнире на Олимпиаде в Пекине в 2022 году. Это произошло из-за вычета результата Валиевой. Первое место теперь занимает команда США, далее расположилась Япония.

Решение о распределении медалей фигуристов в командном турнире Олимпиады будет обжаловано